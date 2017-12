Sergio's zoon is opnieuw failliet IDR

Bron: TV Familie 0 PHOTO NEWS Showbizz Net als papa Sergio, wil ook z'n zoon Gill Quisquater (25) het maken in de mediawereld. Niet als zanger of showman, maar met z'n eigen productiehuis. Z'n plan leek begin dit jaar vaste vorm te krijgen toen Gill met zijn bedrijf z'n intrek nam in de beroemde villa van de Pfaffs in Brasschaat. Iedereen tevreden, zo leek. Gill omdat het realiseren van z'n droom een stap dichterbij kwam. Jean-Marie Pfaff en Carmen omdat hun villa in de Guyotdreef na jaren leegstand eindelijk verhuurd was.

Dat Quisquater junior het best naar z'n zin had in z'n nieuwe onderkomen, bleek afgelopen september nog. Dan organiseerde hij een gigantisch feest in maffiastijl en doopte hij Villa Pfaff voor de gelegenheid om tot Villa Escobar. "Mijn bedrijf heet NMC New Media Cartel, dus leek het ons leuk om alles in kartelstijl te doen" zei Gill destijds. "Dus toverden we de villa om tot een mansion uit de jaren 80, zoals je die ziet in de reeks 'Narcos' rond drugsbaron Pablo Escobar."

Niet de eerste keer

De decadente party was een gigantisch succes, maar jammer genoeg niet de voorbode van een rooskleurige toekomst voor Gills bedrijf. Want in het Staatsblad merkte TV Familie een niet zo fijn bericht op: NMC - New Media Cartel heeft recent het faillissement aangevraagd.

"Als dat in het Staatsblad staat, moet je er niet aan twijfelen dat het klopt", zegt een financieel expert in het blad. "Gill is als zelfstandige failliet verklaard op 30 november. Jammer, maar zijn zakelijke avontuur is faliekant afgelopen. Da's trouwens niet de eerste keer. In 2012 had Gill al een BVBA opgericht waarmee hij het boek 'How to make it in Belgium' op de markt bracht. Die BVBA is failliet gegaan in 2016 en liet een stevige financiële put van 68.341 euro achter."

De zaak waar onze financieel expert naar verwijst blijkt nog niet afgerond, en nu is er dus opnieuw slecht nieuws. "Deze keer is Sergio's zoon ook persoonlijk failliet verklaard", klinkt het. "Dat betekent niet dat hij in de toekomst geen nieuwe zaak meer kan beginnen, maar het maakt het er niet minder complex op. Gill zal moeten aantonen dat hij niets verkeerds heeft gedaan en alles in het werk stelde om z'n bedrijf te redden."

Crisisoverleg

't Worden dus geen al te happy feestdagen voor Gill. Wanneer we hem contacteren, bevestigt hij dat z'n bedrijf bankroet is. "Ja, het klopt jammer genoeg", aldus de jonge zakenman. "Ik had al een crisisoverleg met mijn advocaat, maar veel meer kan ik niet over de zaak kwijt. Ik kan wel zeggen dat er momenteel een rechtszaak aan de gang is. Bel me gerust later eens terug als er meer nieuws te rapen valt." We probeerden ons oor ook te luister te leggen bij papa Sergio, maar die gaf niet thuis.

Het faillissement van Gill Quisquater is wellicht ook slecht nieuws voor de familie Pfaff. Staat hun villa in Brasschaat nu weer leeg? "Ja, want Gill heeft onze woning een maand geleden al verlaten", zegt mater familias Carmen. "Over het waarom én hoe het nu verder moet, weet ik niks."