Sergio post zijn eerste kookvideo en krijgt meteen op zijn donder van zijn eigen moeder

31 maart 2020

14u43 0 Showbizz Dat Sergio geen keukenprins is, demonstreert hij met veel zin voor humor in zijn allereerste kookvideo. De zanger kreeg na het posten van het filmpje op Facebook wel meteen op zijn donder van zijn eigen moeder, die volgens hem compleet over haar toeren was.

Sergio vroeg zijn 5.000 volgers op sociale media of zij geïnteresseerd waren in een filmpje waarin hij zijn kookkunsten zou tonen. De vereiste 1.000 likes waren op een wip binnen en de artiest ging dan ook enthousiast aan de slag. In het filmpje ‘Koken met Sergio’ is te zien hij op zijn typische manier een cassoulet uit blik in de microgolf opwarmt en tijdens het wachten zijn blikje cola uitschenkt en een Frans brood uit de supermarkt in stukjes breekt. Tussendoor knuffelt en zoent hij zijn hond, die Sergio’s gezicht likt.

“Voilà, het moest er eens van komen”, schreef hij bij het eindresultaat. “6-sterrenchef Sergio neemt jullie mee naar de wondere wereld van het culinaire. Topgerechten gemaakt voor ieders portemonnee, simpel uitgelegd voor je volgende eetfestijn: enjoy en smakelijk.”

Zijn volgers vonden het geestig en geslaagd. Behalve zijn moeder. Want de zanger niet snel daarna weten: ‘Allez, mijn moeder heeft gebeld en was nogal over haar toeren. Ze vindt het echt niet kunnen om een kookprogramma te presenteren met je gat half bloot, waarin je met je vinger proeft terwijl je de hond juist hebt gestreeld en waarin de stoelen in de keuken zo vuil zijn. Enfin, ik ben nu gestraft, want ik mag drie weken niet meer buiten komen!’



