Sergio opende webshop met zoon Gill: "Het brengt ons dichter bij elkaar"

10 juni 2020

06u00

Spitsvondig businessmodel in coronatijden. Wie voor 550 euro bestelt in de nieuwe webshop van Serge Quisquater (54) en zijn zoon Gill (28), krijgt er een mini-concert van Sergio bovenop. "Zo blijf ik tenminste bezig", zegt de zanger in Dag Allemaal.

Wie een gesigneerd exemplaar van Sergio’s nieuwe album, ‘Ik Ben Sergio’; wil, kan dat bestellen op stealthedeal.be. “Ik heb die online winkel opgericht met mijn pa”, legt zoon Gill uit. “We zijn tot vijf uur ’s nachts bezig geweest om alle cd’s te verpakken en in de bus van de fans te gaan stoppen. We verkopen ook alcoholgel-dispensers, dameskleding, bureau­stoelen... Nu we in volle opstart zitten, staat ons huis vol met onze producten. (lacht) Wie voor meer dan 750 euro aankoopt, krijgt er een leuke extra bovenop. We hebben in onze living een podium gebouwd en sfeerverlichting opgehangen. Pa zal er dan drie verzoeknummers live zingen voor de klant.” “Dat brengt natuurlijk niet zoveel op als gaan optreden”, pikt Sergio in. “Maar het is toch een leuke en originele manier om bezig te blijven deze zomer. En ’t is plezant om samen te werken met mijn zoon, dat brengt ons dichter bij elkaar. Gill en ik pakken alle cd’s en producten samen in en brengen die dan rond met de camionette van mijn broer.”

