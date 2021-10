Sergio na twaalf jaar terug op tv: “Ik dacht eerst dat het een grap was”

“Ik zat achter mijn computerke toen ik telefoon kreeg”, vertelt Sergio in Gazet van Antwerpen. “Ik dacht eerst dat het een grap was. Na twaalf jaar opeens een tv-programma presenteren, hoe kwamen ze erbij? Ik heb even nagedacht – doe ik wel vaker nu ik wat ouder ben – en heb dan ja gezegd.” Een van de doorslaggevende factoren bleek mede-presentator Natalia te zijn. “Qua karakter lijken we op elkaar. We zijn hetzelfde type: we letten nooit te veel op wat we zeggen. Sterker nog: ik heb altijd gedacht dat wij ooit wel eens iets samen zouden doen.” En dat gevoel was wederzijds, vertelt Natalia: “Ze hebben me het concept voorgesteld en ik was enthousiast. Maar zo’n programma helemaal alleen presenteren, dat zag ik niet zitten. Toen ze wat later Sergio voorstelden als co-presentator, was ik verkocht. Sergio, dat ging klikken. Dat wist ik op voorhand.”