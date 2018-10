Sergio Herman verliest 180.000



26 oktober 2018



Bron: AD 0 Showbizz Het instagramaccount van topkok Sergio Herman (48) is afgelopen week gehackt. Zijn profiel is inmiddels terug online, maar Herman is zijn 180.000 volgers kwijt. De hack werd eerder deze week bekendgemaakt via het instagramaccount van zijn restaurant AIRrepublic in Cadzand-Bad. Daar werd gevraagd melding te maken van verdachte accounts met de naam van Herman.

De Zeeuwse sterrenchef was dagelijks actief op het foto- en videoplatform en had zo'n 180.000 volgers verzameld. Dat account is nu nergens meer te vinden. Wel wordt er via een eerder gestuurd privébericht doorgelinkt naar het account van ene ea.prezi.

Inmiddels is een nieuwe account onder dezelfde gebruikersnaam @sergioherman aangemaakt. In een laatste update is Herman te zien bij de opening van het nieuwe Frites Atelier, dat vandaag in Gent wordt geopend.

Sergio Herman, die is getrouwd met blogger Ellemieke Vermolen en niet voor commentaar bereikbaar was, is overigens niet de eerste bekende kop die te maken heeft met een hack.

Tomorrow we’re opening our newest location at : Groentenmarkt 20, Gent #fritesatelier #gent #fritters #delicious #opening Een foto die is geplaatst door null (@sergioherman) op 25 okt 2018 om 00:36 CEST