Sergio Herman speelt privékok voor BV’s en hun moeder MC

15u57 0 Showbizz Achter het staalharde imago - denk maar aan 'Mijn Pop-uprestaurant' - van sterrenchef Sergio Herman gaat een gevoelig man schuil. Dat moet blijken in het nieuwe VTM-programma ‘La Mamma’, waarin Sergio Bekende Vlamingen en hun moeder interviewt en voor hen kookt.

VTM Sergio Herman.

Vanaf 19 december belt Sergio Herman zes maandagen na elkaar aan bij de ouderlijke woning van Tine Embrechts, Kobe Ilsen, Evi Hanssen, Jens Dendoncker, Christoff en Marco Borsato. De topchef gaat eerst boodschappen doen, ontdekt daarna de keuken van de mama’s en bereidt tenslotte het lievelingsgerecht van de mama in kwestie. Aan het einde van het programma vertelt de BV in een boodschap aan haar of zijn moeder waarom zij zo uitzonderlijk is.

‘La Mamma’ loopt tot eind januari en wordt dan opgevolgd door een nieuwe reeks van ‘Groeten Uit’ of een nieuw seizoen van ‘Blind Getrouwd’.

Photo News/Westerling Christoff en zijn moeder.