Sergio Herman reageert op vernietigende recensies Antwerps restaurant: “Ik wil niets goedpraten, wel nuance aanbrengen”

PORTRET. Nick Bril, kok geworden dankzij kapotte bromfiets en nu met ‘The Jane’ op 23 in lijst met beste restau­rants ter wereld

Het is zover: voor het eerst rolde het Antwerpse sterrenrestaurant The Jane de top 50 binnen van ‘The world’s 50 best restaurants 2022’, meteen op plaats 23. Dat werd maandagavond door meer dan duizend culinaire experts beslist op awardshow in Londen. Alle lof aan The Jane’s showrunner en sterrenchef Nick Bril. Maar wie is hij precies? Hoe klim je als veertienjarige afwasser op in het rijk van sterrenchefs? En maakte de breuk met Sergio Herman én Covid van hem een betere mens en chef? We vroegen het zowel Bril zelf, als zijn personeel.

20 juli