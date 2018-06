Sergio Herman opent ook in Brussel frituur Bieke Cornillie

28 juni 2018

05u00 8 Showbizz Sergio Herman gaat ook frieten bakken in Brussel. Dit najaar opent een nieuwe vestiging van zijn Frites Atelier aan de Sint-Katelijnestraat in Brussel. Het wordt de grootste tot nu toe, met 80 zitplaatsen.

De sterrenchef slaat voor zijn nieuwe zaak trouwens de handen in elkaar met AB InBev. De Brusselse vestiging zal immers een extra uitgebreide kaart hebben met bieren van de tap.

CEO Pieter Munten is tevreden met de zesde Frites Atelier: "De opening in Brussel is een echte mijlpaal. We zetten op die manier een belangrijke stap om onze zaak internationaal op de kaart te zetten."