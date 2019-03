Sergio Herman opent luxefrietkot in Brussel Redactie

02 maart 2019

De bekende sterrenchef Sergio Herman (48) heeft in Brussel de derde vestiging van zijn luxefrietkot Frites Atelier geopend in ons land. "Iederéén houdt van frieten", zegt hij. "Maar de manier waarop we frieten eten, daar stoor ik mij aan. Je staat meestal op je pak friet te wachten in een koude, ongezellige zaak met op de achtergrond slechte muziek. Ik wilde een betere omgeving om onze geliefde friet te eten. Uit dat gevoel is het concept gegroeid." Een pakje friet met twee sauzen kost in Frites Atelier Brussel - in de buurt van het Sint-Katelijneplein - 5,45 euro. Je kan er ook terecht voor traditionele gerechten uit de Belgische keuken. In ons land heeft Herman nog frietzaken in Gent en Antwerpen, in Nederland is dat in Den Haag, Utrecht en Arnhem. (MBL)

