Sergio Herman maakt meer tijd voor zijn gezin: “Wat een warm gevoel om mijn kinderen mee te nemen naar voetbalwedstrijd of pretpark” TDS

27 oktober 2018

12u40

Bron: ANP 0 Showbizz Sergio Herman heeft nu hij niet meer elke dag in de keuken staat meer tijd voor zijn kinderen. En daar is de Zeeuwse chef-kok maar wat blij mee, vertelt hij in een interview met de Telegraaf-bijlage Vrij.

Vijf jaar geleden gooide Sergio het roer om en dat had hij eigenlijk veel eerder moeten doen. “Achteraf had ik meer tijd voor de kinderen en voor mijn gezin willen hebben. Maar ook voor mezelf”, blikt de kok, die jarenlang in zijn voormalig restaurant Oud Sluis werkdagen van soms negentien uur maakte, terug. “Ik heb hele natuurrampen gemist. Als ik daar nu over hoor, denk ik weleens: potverdomme, dat heb ik helemaal niet meegekregen. Ik ben alleen maar aan het werk geweest.”

Hoewel Sergio nu meerdere zaken runt, heeft hij meer tijd voor een sociaal leven. “Dat is voor mij echt rijkdom.” Ook zijn vier kinderen zijn blij met de extra aandacht van hun vader. “Ze vinden het extra fijn dat ik nu tijd heb om ze mee te nemen naar een voetbalwedstrijd, een pretpark of om een dagje te gaan fietsen. Mij geeft dat ook een warm gevoel.”

Liefde

Sergio schat in dat zijn vrouw, voormalig presentatrice Ellemieke Vermolen, niet zal zeggen dat hij tegenwoordig vaker thuis is. “Ik heb er superveel respect voor dat ze vanuit Amsterdam hier is gekomen, haar werk heeft opgezegd en haar familie- en vriendenkring heeft achtergelaten voor de liefde. Ze laat me nu gewoon mijn ding doen, dat is heel fijn. Ik besef dat ik ook aan haar moet denken.”

Als hij jongere collega’s een tip moet geven, wijst Sergio dan ook op een gezonde balans tussen werk en privé. “Als je een goede relatie hebt, probeer daar dan tijd voor te maken. Het leven gaat zo snel. Er komt altijd wel weer een nieuw restaurant, een nieuwe chef. Soms moet je even je rust pakken en er dan maar eens niet zelf in je zaak zijn.”