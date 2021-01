Sergio Herman gaat opnieuw scheiden, en dat is lang niet zo uitzonderlijk: "Bij tweede breuk hoor je vaak: 'het leven is te kort voor ruzie‘”

Twaalf jaar duurde het huwelijk tussen de Nederlandse sterrenchef en Ellemieke Vermolen (44). Beiden waren eerder gehuwd: Herman met een vrouw over wie weinig geweten is, maar die in de Nederlandse pers Nancy wordt genoemd, Vermolen met componist John Ewbank, van 1998 tot 1999. De situatie is in de statistieken relatief courant, ook in Vlaanderen. Bij 18% van de huwelijken die in 2019 eindigden, zo weet men bij Statistiek Vlaanderen, was één van de partners al eerder gehuwd. Bij 10% waren allebei de partners al getrouwd geweest. Bij 28% van de echtscheidingen gaat het dus om een tweede keer. De duur van die tweede huwelijken is ook korter: gemiddeld 11 jaar, terwijl een eerste huwelijk gemiddeld 16,4 jaar duurde tot de scheiding.