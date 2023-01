Sergio Herman en Matteo Simoni ontdekken jungle van Costa Rica in ‘Sergio over de grens’: “Buitengewone ervaring”

TV Bejubelde tv-reeks ‘Black Bird’ van Michaël R. Roskam sleept Golden Globe in de wacht

‘Black Bird’, de Apple TV+-reeks die deels geregisseerd is door Michaël R. Roskam (50), heeft een Golden Globe gewonnen. Paul Walter Hauser (36), die in de serie in de huid kruipt van de vermoedelijke seriemoordenaar Larry Hall, kreeg een beeldje in de categorie ‘beste acteur in een ondersteunende rol in een mini-reeks’.

11 januari