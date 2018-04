Sergio Herman (en Goedele Liekens) ook in nieuw Nederlands kookprogramma TC

24 april 2018

11u34 0 Showbizz Sterrenchef Sergio Herman zal niet alleen in het nieuwe VTM-programma '2 Sterren Restaurant' te zien zijn. Ook in het nieuwe Nederlandse kookprogramma 'Superstar Chef' zal hij als jurylid fungeren. Eén van de deelnemers waarover hij moet oordelen is Goedele Liekens.

Waar in '2 Sterren Restaurant' vier BV-duo's een soort van vedettenvariant van 'Mijn Restaurant' zullen uitvechten is het opzet in Nederland een beetje anders. Daar wordt een zogenaamde BN'er (Bekende Nederlander) gekoppeld aan een gereputeerde chef. Die moet zijn BN'er, zelfverklaarde klunzen in de keuken, een spoedcursus koken geven. Het resultaat van die kookles wordt dan geproefd door een professionele jury waarin naast Sergio Herman ook een andere Nederlandse topkok, François Geurds, en culinair expert Miljuschka Witzenhausen zetelen.

Goedele Liekens

Er nemen enkele opvallende namen deel aan de show die op RTL 4 te zien zal zijn. Onder andere ex-voetballer Ronald de Boer en cabaretier Ruben van der Meer zullen achter de kookpotten staan. En ook 'onze' Goedele Liekens neemt er deel. Zij wordt gekoppeld aan kok Ricardo van Ede, de chef van het fel bejubelde restaurant HANGAR in Amsterdam. Een hele uitdaging voor de seksuologe, die naar eigen zeggen nog geen ei kan koken.