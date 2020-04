Exclusief voor abonnees Sergio en zijn gezin keren in ‘Groeten uit’ terug naar het jaar 1977: “Dat kindse van toen gaat er nooit uit” Jacob De Bruyne

06u00 0 tv “Onze papa was precies een kleine in een snoepwinkel. Alles was leuk, alles was mooi.” Steffi Quisquater (21) wist niet wat ze zag toen ze haar vader dolenthousiast en met fonkelende oogjes in een berg oude elpees zag duiken. Met het hele gezin keren ze vanavond terug naar 1977, het jaar dat Sergio twaalf werd. “Dat kindse gaat er nooit uit.”

Sanseveria’s op de vensterbank, Chinees porselein op het dressoir en ‘Het spel zonder grenzen’ op de televisie. In het jaar 1977 kwam niet alleen Elvis om het leven na een overdosis en schaduwbokste Rocky zich naar een plaats in de filmgeschiedenis, het was ook het jaar dat Serge Jean Karel Quisquater twaalf jaar werd. In het vijfde seizoen van ‘Groeten Uit’ herbeleeft hij zijn kindertijd. “Een zalig weekend, maar ik vond het vooral leuk dat we eens met zijn vieren (Sergio’s vrouw Sophie en zijn kinderen Gill, 28, en Steffi, 22, red.) samen waren, dat gebeurt bij ons helemaal niet vaak. Het waren simpelere tijden, maar ik had geen moeite om bijvoorbeeld mijn smartphone af te geven. Ik heb zo’n ding nog geen jaar.”

