Sergio & Sam maken samen muziek: “Maar Liefde Voor Muziek moet ons absoluut niet bellen!”

“De donkere tijden van gisteren, die zijn we weer kwijt. Hand in hand, weer mensen op het strand, in de zomerzon”, klinkt het vrolijk in ‘Een nieuw begin hé ho’. “Alle credits gaan naar Sergio. Hij heeft de boel in gang gestoken. Ik heb alleen maar mijn deel ingezongen in de studio”, vertelt Sam Gooris in een interview met Dag Allemaal. Het is inderdaad Sergio die het voortouw genomen heeft. Deze laatste had namelijk al een goed idee over hoe hun eerste single samen precies moest klinken. “Ik wilde een nummer zonder te veel tralalie tralala, gewoon direct knallen. En daar zijn we goed in geslaagd, vind ik.” Sergio en Sam hebben komende zomer ook al grootse plannen samen. Met hun nieuwe single willen de boezemvrienden namelijk heel wat zomerpodiums in ons land bestormen. Zo dromen ze bijvoorbeeld van een plekje op ‘Tien Om Te Zien’. “Als er tien liedjes worden gezongen, waarvan zeven van Regi, dan hoop ik toch dat wij ook een plekje krijgen.”