Sergeant Floyd uit ‘De Mol’ is geen onbekende: hier kan je hem van kennen

In de aflevering zelf kregen de kijkers quasi geen informatie over hem, maar presentator Gilles De Coster deelde een dag na de uitzending wel een foto van hen samen op Instagram en onthulde zijn naam, Bourke Floyd. “Wat een ongelooflijke ervaring om met jou, het hele team en deze cast samen te werken. Heel erg bedankt dat je me hebt ontvangen. Je bent een absolute legende en het was een eer om samen het scherm met jou te mogen delen”, reageerde Bourke op de foto.

Kleine gastrollen

Maar Bourke Floyd verscheen al vaker op het scherm. Ondanks dat het meestal gaat over kleine gastrollen, heeft hij toch al in heel wat series en films mogen opduiken. Zijn bekendste rol is die van Brady in ‘Dawson’s Creek’. Maar hij verscheen ook al in de populaire series ‘Station 19' en ‘One Three Hill’ en was te zien in films als ‘Big Momma’s House 2' en ‘Babylon’.