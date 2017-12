Serena Williams toont op instagram dat ze klaar lijkt voor haar rentree DBJ

19u49

Bron: ANP 1 Instagram Serena Williams Showbizz Alles wijst erop dat Serena Williams snel haar rentree in het tenniscircuit maakt. De 23-voudig grandslamkampioene plaatste een foto op Instagram van flitsende nieuwe goud met witte tennisschoenen.

,,Ik ben enthousiast, erg verheugd'', hintte Williams in de boodschap bij de foto's op het feit dat ze snel op de baan verschijnt. Williams won in januari de Australian Open. Later bleek dat ze op dat moment al zwanger was. De Amerikaanse beviel in september van een dochter.

In januari hoopt Williams haar titel in Melbourne te kunnen verdedigen. Ze is alweer een tijd in training, maar het ontbrak nog aan ritme, zei haar trainer onlangs nog.

Be excited. Be very excited.... Een foto die is geplaatst door Serena Williams (@serenawilliams) op 11 dec 2017 om 15:03 CET