Serena Williams open over postnatale depressie: "Ik voel me een slechte moeder"

07 augustus 2018

08u27

Via een persoonlijke boodschap op Instagram, gericht aan moeders, heeft Serena Williams (36) laten weten "zich een slechte moeder te hebben gevoeld de afgelopen week". De tennisster zei verder haar postnatale emoties te verwerken door veel te praten met haar familieleden, die haar op het hart drukken dat het heel normaal is om als moeder het gevoel te hebben dat je tekort schiet.

"Ik heb meerdere artikelen gelezen waarin stond dat postnatale emoties nog wel drie jaar door kunnen etteren als je er niets aan doet. Daarom communiceer ik veel, dat helpt me. Het hoort erbij dat ik denk dat ik niet genoeg doe voor mijn baby. We hebben het allemaal meegemaakt. Ik werk en train veel om de beste atleet te zijn die ik kan zijn. Dat betekent dat ik, ondanks het feit dat ik elke dag bij mijn dochter ben, er niet zo vaak ben als dat ik zou willen. De meeste moeders zullen dat herkennen bij zichzelf. Het vinden van balans is een hele kunst, jullie zijn allemaal helden!"

De 23-voudig Grand Slam-winnares kreeg veel bijval van andere moeders, die haar eerlijkheid prezen. "Dank je wel voor deze boodschap Serena, het moederschap is het moeilijkste in de hele wereld."