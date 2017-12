Serena Williams maakt comeback na bevalling Moederschapsverlof voorbij voor Serena EDA

Bron: Instagram 0 Instagram Showbizz Bijna vier maanden na de geboorte van haar eerste kindje Alexis Olympia en bijna een jaar na haar laatste wedstrijd, neemt Serena Williams deze week terug haar tennisracket ter hand.

Aanstaande zaterdag, op 30 december, maakt de 36-jarige tenniskampioene en 's werelds best betaalde vrouwelijke atlete haar comeback tijdens het Mubadala World Tennis Championship in Abu Dhabi. Ze zal de racket opnemen tegen de 20-jarige Jelena Ostapenko.



Het wordt Serena's eerst competitieve match sinds ze haar 23ste grandslamtitel won tijdens de Australian Open in januari. Toen was ze acht weken zwanger.

"Ik ben verheugd om voor het eerst naar het tennisveld terug te keren sinds de geboorte van mijn dochter in september", aldus Williams in een statement aan ESPN. "Het Mubadala World Tennis Championship is al lang het begin van het wereldwijde tennisseizoen voor heren en ik ben opgewonden en vereerd dat ik mijn comeback mag maken als onderdeel van de eerste vrouwen die deelnemen aan het evenement. "

Oorspronkelijk zou Serena tot minstens 2018 een 'tennis time-out' nemen. Williams beviel op 1 september. Op 15 november trouwde ze met mede-oprichter van Reddit Alexis Ohanion.

