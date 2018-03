Serena Williams kent grootste bedreiging voor haar comeback: dochter Alexis TC

24 maart 2018

16u20 0 Showbizz Serena Williams (36) timmert volop aan een comeback in de tenniswereld. De kampioene heeft de ambitie om opnieuw dé nummer 1 te worden, nadat ze een tijdje uit het circuit verdween om mama te worden. Maar nu geeft ze toe dat haar dochter Alexis, die in september geboren werd, weleens het grootste probleem kan vormen om die droom waar te maken.

'Ik kan Alexis niet loslaten', vertelt ze in een interview. 'Ik twijfel zélf of ik mijn sportieve ambities nog wel kan waarmaken. Mama zijn is problematischer dan ik dacht...' Serena geeft toe dat ze zich niet meer honderd procent kan toeleggen op het tennis. 'Er is een nieuwe prioriteit in mijn leven, zoveel is duidelijk. De eerste weken na de bevalling (die overigens problematisch verliep, in die mate dat ze Serena ei zo na het leven kostte) waren gewoonweg heerlijk. Ik genoot volop van de tijd met mijn dochter. Maar dan kwam onvermijdelijk het moment dat ik opnieuw moest beginnen trainen. En dat was de hel! Ik had het er zó moeilijk mee om mijn baby aan iemand toe te vertrouwen... Het gevoel van gemis was hartverscheurend. De eerste keer heb ik een uur gehuild. Nu weet ik wat ouders voelen die hun kind voor het eerst naar de crèche brengen. Die emoties zijn zo overweldigend.'

Training

Serena kon zich dus totaal niet concentreren eens ze op het court stond, daarom probeerde ze iets anders. 'Ik nam Alexis mee naar de training. Maar ook dat was geen goed idee. Want bij de minste kik die ze gaf, ging ik checken of ze wel oké was. Conclusie: ik kon gewoon niet trainen.' En dus heeft ze opnieuw een nanny ingeschakeld. 'Maar vaak ben ik met mijn gedachten bij Alexis. Ook tijdens wedstrijden. En dat is niet goed als je aan topsport doet. Dit kan dus het welslagen van mijn comeback in de weg staan...'