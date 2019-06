Sennek verzamelt edelstenen als geluksbrengers: “Na mijn dood wil ik verwerkt worden tot diamant” Redactie

29 juni 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “ Muziek is altijd m’n eerste passie geweest, maar sinds een paar jaar heb ik ook een zwak voor edelstenen”, zegt zangeres Laura Groeseneken (29), beter bekend als Sennek, deze week in een interview met Dag Allemaal. “En net zoals liedjes komen ze naar me toe, ze kiezen mij.”

“Diamonds are forever and ever”, zingt ­Sennek op haar nieuwe single ‘Endlessly’. “Een verwijzing naar m’n passie voor diamanten en edelstenen, die ik nu toch al een paar jaar met veel liefde verzamel”, legt Laura uit, terwijl ze ons haar collectie toont. “Ik heb heel wat hangers, ringen en armbandjes met stenen erin verwerkt. Voor mij zijn dat stuk voor stuk ­geluksbrengers.”

Vorig jaar op het songfestival brachten je stenen je toch niet zoveel geluk. Je raakte met ‘A Matter of Time’ net niet door de halve finale.

Toch ben ik nog altijd tevreden met m’n prestatie. Want dankzij de steen die ik op zak had, voelde ik me erg rustig op het podium daar in Lissabon.

Welke steen was dat precies?

Een goud obsidiaan, een zwarte steen met een gouden glinstering. Mijn mama kocht die in Zuid-Afrika. Veronique Branquinho, die m’n outfit voor het songfestival ontwierp, had een houder voor die steen gehaakt, zodat ik hem om m’n hals kon dragen. Helaas mocht ik hem niet aanhouden tijdens de liveshow, omdat hij te hard opviel in beeld. Ik droeg hem wel tijdens belangrijke interviews.

Wie weet hoe was het gelopen had je je steen wel kunnen ­dragen tijdens je optreden...

Oh, zo zie ik dat niet. Tijdens de liveshow had ik wel m’n armband met obsidiaankralen op zak. Dáárom voelde ik me zo rustig. (lacht) Weet je, elke steen staat voor een emotie. Het zijn niet enkel geluks­brengers, maar vooral ook geheugensteuntjes. Als ik me happy wil voelen, draag ik een steen waaraan een plezante herinnering hangt.

Hoe kom je er eigenlijk bij om edelstenen te verzamelen?

Ik kreeg ooit van een collega een geluksarmband waarin steentjes verwerkt zaten. We waren net op zoek naar een huis en amper drie dagen later vonden we er een! “Dat kan geen toeval zijn”, dacht ik. (lacht) Maar ik ben nooit obsessief op zoek naar stenen. Ze komen gewoon op m’n pad. ‘Een steen zoekt jou uit’, zegt men. En dat geloof ik. Ik krijg er ook vaak cadeau. Toen ik deelnam aan het songfestival, gaf m’n baas me een amethist tegen stress.

Koop je zelf veel stenen?

Ik volg m’n buikgevoel. Op een rommelmarkt in Parijs heb ik eens een bergkristal gekocht. Dat geeft energie. En ja, als ik hem bij me heb, voel ik een soort van boost.

Geef je er veel geld aan uit?

Nee, voor dat bergkristal heb ik amper een halve euro betaald. Vandaag draag ik een lapis lazuli, een blauwe steen die creativiteit stimuleert. Want ik ga straks een nummer schrijven met Admiral Freebee. (neemt het juweel in de hand) Hiervoor heb ik drie euro betaald.

Die grote zwarte bol daar, wat is dat voor iets?

Ook een goud obsidiaan. Een cadeau van Het Laatste Nieuws, ook al in de aanloop naar het songfestival. Die steen ligt altijd in m’n bed en ik gebruik hem om mijn voeten te masseren. Als je zo’n goud obsidiaan oplaadt in het maanlicht, wordt het rustgevend effect nog groter.

Heb je ook diamanten?

Ja, en kleine briljanten. Ik ben een ‘bijousmadam’, hé. (toont haar linkerhand) Kijk, deze ring heb ik van m’n mama gekregen, en zij kreeg hem van haar moeder. En in de gouden ring rond m’n middenvinger zitten briljantjes. Als ik op m’n nieuwe single “diamonds are forever” zing, meen ik dat. Ik wil zelf een diamant worden.

Pardon?

Ik wil na mijn dood tot diamant verwerkt worden. In Zwitserland is er een firma die volgens een chemische formule diamanten maakt van assen. Dat procedé kost zo’n 7.000 euro. De assen vervoeren is ook een grote kost, maar voor mij is het een uitgemaakte zaak. Dit is wat ik wil en ik ben er al voor naar de notaris geweest. M’n diamantplan staat in m’n testament.

Je meent het?

Zeker. Ik ben een romanticus. Er staat nu zwart op wit dat ik later een diamant wil worden. Het ligt dus al vast dat ik op die manier ga reïncarneren. Ja ja, op een dag zal ik zelf een ­diamant zijn. (lacht)