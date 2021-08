Sélina van Gool getuigt over losse handjes van haar ex Gers Pardoel: “Hij smeet me op de grond en zette z'n voet op mijn hoofd”

Celebrities Fans Britney Spears bezorgd om topless foto's: “Tegen haar wil”

1 augustus Fans van Britney Spears (39) zijn bezorgd om de topless foto’s die worden gepost op het Instagramaccount van de Amerikaanse zangeres. Zaterdag verscheen er voor de vierde keer in een week een foto van Spears met ontbloot bovenlichaam en in slechts een korte broek. Volgens sommige fans gebeurt dit tegen haar wil in.