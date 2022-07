Selena Gomez vergezelde dochter Jessica Simpson naar eerste concert: “Ze is een geweldige babysitter”

TV ‘Squid Game’ schrijft geschiede­nis: eerste Em­my-nominatie als niet-Engelstali­ge dramaserie

Vorig jaar werd ‘Squid Game' de best bekeken niet-Engelstalige Netflixserie ooit. Maar ook vandaag schrijft de Zuid-Koreaanse hitserie opnieuw geschiedenis. ‘Squid Game’ is als eerste niet-Engelstalige reeks genomineerd voor een Emmy Award in de categorie beste dramaserie. En dat is lang niet alles: de show werd in totaal veertien keer genomineerd voor de belangrijkste Amerikaanse tv-prijzen.

12 juli