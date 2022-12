Selena Gomez toont make-uproutine op TikTok (mét eigen producten beautylijn)

TV “Ik had het écht niet door”: Mathias en Nina vermommen zich als kerstbomen in ‘Mijn beste kerst ooit’

In een nieuwe aflevering van ‘Mijn beste kerst ooit’ gaan beste vrienden Mathias en Nina, uit Sint-Niklaas, wel erg ver om hun gasten te verrassen. Ze gaan op in het kerstdecor en verkleden zichzelf als kerstbomen mét flikkerende lichtjes. “Er kwamen heel veel prikkels op ons af toen we binnenkwamen.” Slagen Mathias en Nina in hun opzet? “Ik had niet door dat daar twee mensen stonden.”

