Selena Gomez start eigen mediabedrijf met focus op mentale gezondheid

De zangeres sukkelde zelf jarenlang met haar mentale gezondheid, onder meer door sociale media. “Ik voelde me echt niet lekker in mijn vel", vertelde ze al in een interview. Toch was Gomez ooit 's werelds meest gevolgde icoon op Instagram, maar ze verwijderde haar account in 2018. “Ik voel me enorm opgelucht nu ik geen sociale media meer heb. Het leek wel alsof het alleen maar bestond uit haatberichten”, zegt Gomez in The Mirror.