Selena Gomez praat over haar breuk met The Weekend en haar nieuwe relatie met Justin Bieber DBJ

21u46

Bron: Billboard 0 REUTERS Selena Gomez Showbizz Zangeres Selena Gomez is door het Amerikaanse magazine Billboard uitgeroepen tot Vrouw van het jaar. In een uitgebreid interview heeft ze het onder meer ook over haar breuk met The Weekend en haar nieuwe relatie met Justin Bieber.

“Iets waar ik heel trots op ben is dat we (Gomez en The Weekend, red.) nog steeds vrienden zijn. Dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. We hebben onze relatie als vrienden beëindigd en we wensten elkaar ook oprecht het beste toe. Dat vond ik echt opmerkelijk”, zegt de 25-jarige zangeres daarover.

Ook over haar nieuwe relatie met Justin Bieber heeft de voormalige Disney-ster iets te zeggen. “Ik ben 25 jaar nu, geen 18, 19 of 20. Ik koester de mensen die mijn leven hebben beïnvloed. Voordien forceerde ik misschien bepaalde dingen die niet juist aanvoelden, maar dat wil niet zeggen dat bepaalde gevoelens ooit weg gaan.”

#metoo

Ook over de recente schandalen in de nasleep van de affaire Weinstein liet de Texaanse haar licht schijnen. “Ik heb erover gehuild, maar ik voel me ook hoopvol. Als bepaalde vrouwen ergens voor uitkomen hoop ik dat ze zich daarna sterker voelen, want zo zouden ze zich ook moeten voelen. Zelf heb ik gelukkig nooit zoiets meegemaakt, maar ik heb wel familieleden die iets dergelijks meemaakten.”