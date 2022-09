Selena Gomez laat van zich horen na interview Hailey Bieber: “De reacties zijn verachtelijk én walgelijk”

CelebritiesHeel wat Jelena-fans hebben de breuk tussen Justin Bieber (28) en Selena Gomez (30) duidelijk nog niet verteerd. Intussen is de zanger vier jaar getrouwd met topmodel Hailey Bieber (25), maar het interview van die laatste in de podcast ‘Call Her Daddy’ maakte de voorbije dagen heel wat tongen los. Selena besloot dan ook de vele haters op hun plaats te zetten in een TikTok-video.

Hailey en Justin Bieber mogen elkaar al vier jaar lang ‘man en vrouw’ noemen. Het koppel doorzwom samen al heel wat watertjes en waren erg op hun privéleven gesteld. Maar Hailey vond het duidelijk tijd daar verandering in te brengen en was te gast in een aflevering van de podcast ‘Call Her Daddy’ van presentator Alex Cooper. Ze bracht heel wat onthullingen aan het licht. Ze deed haar seksleven met de ‘Stay’-zanger uit de doeken, maar sprak ook openlijk over zijn veelbesproken ex, Selena Gomez.

Ze reageerde resoluut op het gerucht dat ze Justin van haar zou hebben gestolen. “Toen we begonnen daten, had hij geen relatie. Het zit niet in mijn karakter om met iemands relatie te rotzooien. Ik ben beter opgevoed dan dat, maar begrijp hoe het er van buitenaf uitziet. Ik weet zeker dat het de juiste keuze was voor hen om die deur te sluiten. Er is een heel lange geschiedenis tussen de twee en ik respecteer dat", klonk het. Het interview was voor heel wat Jelena-fans en Hailey-haters de uitgelezen aanleiding om opnieuw volop van zich te laten horen, met alle gevolgen van dien.

Selena Gomez reageert

Selena Gomez voelde hierdoor duidelijk de behoefte te reageren op de vele (hatelijke) reacties en deed dit aan de hand van een TikTok-livestream. Ze benoemt het interview niet expliciet, maar alles wijst wel in die richting. Uit de video valt af te leiden dat de ‘Only Murders in the Building’-actrice haar zogenaamde ‘rivaal’ een hart onder de riem wil steken. Ze richt haar bericht dan ook naar de fans die haatreacties afvuren. De uitspraken noemt ze ‘verachtelijk en afschuwelijk’. “Het is niet eerlijk, want niemand mag ooit zo worden aangesproken op de manier die ik heb gezien.”

Ze vernoemt verder ook haar Rare-beautymerk, en verwijst onder meer naar haar Kind Words-lippenstift. Selena benadrukt waar het voor staat. “Het is ongelooflijk ironisch dat ik iets uitbreng dat alleen maar rond vriendelijke woorden draait, want dat is precies wat ik wil. Als je Rare steunt, kan ik je niet genoeg bedanken, maar weet dat je ook vertegenwoordigt wat het betekent en dat woorden ertoe doen. Woorden zijn ontzettend belangrijk.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk ook:

Hailey Bieber nooit zo openhartig over seksleven met Justin:

Lees ook: