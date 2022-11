Selena Gomez kampte met suïcidale gedachten: “Alsof er niets van me overbleef”

CELEBRITIESSelena Gomez (30) heeft jaren overwogen om zelfmoord te plegen. Dat onthult de Amerikaanse zangeres in een interview met ‘Rolling Stone’, waarin ze openlijk spreekt over haar mentale gezondheidsproblemen. “Ik dacht dat de wereld beter zou zijn als ik er niet was”, vertelt ze geëmotioneerd.

Aanvankelijk dacht de actrice dat haar mentale problemen werden veroorzaakt doordat ze worstelde als artiest. Ook het feit dat ze op haar 25ste single was droeg daaraan bij. “Ik dacht als kind dat ik op mijn 25ste getrouwd zou zijn. Het deed pijn dat ik daar zo ver van verwijderd was. Het was stom, maar ik dacht echt dat mijn wereld voorbij was.”

In 2018 kampte Gomez met psychoses. Daar herinnert ze zich maar weinig van, maar ze weet nog wel dat ze werd opgenomen in het ziekenhuis. Later werd een bipolaire stoornis vastgesteld bij de zangeres. Dat hielp haar om te begrijpen wat er met haar aan de hand was, maar daardoor kreeg ze ook veel medicijnen die negatieve effecten hadden. “Het was alsof er niets van me overbleef. Ik moest eigenlijk afkicken van de medicatie. Ik moest leren hoe ik bepaalde woorden kon onthouden. Ik vergat waar ik tijdens een gesprek was.”

De Amerikaanse deed de uitspraken in het interview naar aanleiding van de nieuwe documentaire ‘Selena Gomez: My Mind and Me’, die op 4 november verschijnt op streamingdienst Apple TV+. Daarin zijn de worstelingen met haar mentale gezondheid vastgelegd. Gomez zei over de documentaire dat ze lang heeft getwijfeld of ze die wel wilde uitbrengen. “Ik wil niet dramatisch klinken, maar ik had hem bijna niet uitgebracht. Eerlijk gezegd wist ik een paar weken geleden nog niet of ik het wel kon.”

Wie vragen heeft over zelfdoding kan daarmee terecht bij Tele-Onthaal en het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Zij zijn te bereiken via het gratis noodnummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.

Bekijk ook: ‘Selena Gomez vertelt over diagnose bipolaire stoornis’

Bekijk ook de trailer van ‘Selena Gomez: My Mind and Me’

LEES OOK: