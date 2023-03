Selena Gomez-fans schelden Hailey uit tijdens optreden Justin Bieber: “Fuck Hailey”

Celebrities Chris Rock praat na een jaar over Oscarinci­dent met Will Smith in Net­flix-special: “Woorden doen pijn? Zo’n mep doet pas pijn”

Chris Rock (58) praat voor het eerst over de mep die hij kreeg van Will Smith (54) tijdens de Oscars. Hij doet dat in zijn Netflix-special ‘Chris Rock: Selective Outrage’. “Ik ga vanavond optreden zonder iemand te kwetsen”, zegt de comedian. “Want woorden kunnen pijn doen. Weet je wat pijn doet? Een mep krijgen in je gezicht.” Tijdens de Oscars in 2022 sloeg acteur Will Smith Chris in het gezicht, omdat hij een grap maakte over zijn vrouw Jada Pinkett Smith (51).