Selena Gomez en Justin Bieber opnieuw samen gespot

Selena en Justin waren één van de bekendste koppels in Hollywood tussen 2011 en 2014. Hoewel het eerder om een knipperlichtrelatie ging, was 'Jelena' een begrip bij zowel haar fans als de zijne. De ontreddering was dan ook groot toen het paar in 2014 voorgoed een punt achter de relatie zette.

Kwaad bloed

Zowel Justin als Selena bleven erbij dat ze als goede vrienden uit elkaar gingen, maar beiden hebben ze volledige albums op hun naam staan die dat grondig tegenspreken. Justin heeft bovendien nooit een geheim van gemaakt dat hij niet volledig over Selena heen is. "Ik hou nog altijd van haar, en dat zal ik altijd blijven doen," klonk het nog in 2015. Vorig jaar nog gaf hij toe dat zijn bekende hit 'Sorry' en 'What Do You Mean' over haar gingen, en nu loopt ook het gerucht dat zijn nieuwe single 'Friends' een ode aan de ex-Disney ster zou zijn. Ook de 'It Ain't Me' zangeres pende een aanzienlijk aantal wraaknummers. Vooral omdat Justin haar destijds regelmatig bedroog.

"Ik ben het zat dat ik altijd met hem wordt geassocieerd," beet ze vorig jaar van zich af. "Ik ben mijn eigen artiest, met mijn eigen leven. Vraag me naar iets anders."

Samen naar huis

Nu, drie jaar later, is er echter weer licht aan het eind van de tunnel. Justin werd gisteren namelijk in het gezelschap van Selena gespot, en dat bij haar thuis.

"Ze willen hun vriendschap terug herstellen," zo zeggen insiders. "Ze hebben immers veel geschiedenis samen." En wat dan met Selena's huidige vriend, The Weeknd? "Die was van alles op de hoogte. Hij heeft zijn eigen problemen met Bieber, maar hij vindt het oké dat Selena weer contact met hem wil."

Nog een vredesduif

Selena begroef deze week meer dan één strijdbijl. Haar voormalige beste vriendin, zangeres Demi Lovato, waarmee zal al enige jaren geen vriendschappelijk contact meer heeft, staat lachend met haar op de foto tijdens de InStyle Awards. Sinds kort volgen de twee elkaar ook weer op sociale media, om daar enkele 'I love you' berichtjes uit te wisselen. Daarmee heeft Selena een einde gemaakt aan twee van haar meest beruchte vetes. Eén ding is zeker: duizenden tienerfans hadden veel om over te praten, vandaag.

