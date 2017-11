Selena Gomez blijft koningin van Instagram TC

Popster heeft de meeste volgers ter wereld: meer dan 130 miljoen.

In de popwereld of filmwereld speelt ze misschien niet de eerste viool, maar op het internet deelt Selena Gomez duidelijk wél de lakens uit. De Amerikaanse is voor het tweede jaar op rij de celebrity met de meeste volgers op Instagram. Selena heeft er meer dan 130 miljoen! Dat is een pak meer dan de nummer twee in het lijstje, stervoetballer Cristiano Ronaldo (116 miljoen). Een andere popster, Ariana Grande, vervolledigt de top drie met 115 miljoen volgers. Verderop volgen nog Beyoncé (108 miljoen), Kim Kardashian (104 miljoen) en Taylor Swift (104 miljoen). Met als rechtstreeks gevolg dat die sterren tegenwoordig meer fortuin vergaren als zogenaamde 'influencer' op het internet dan met andere bezigheden. In de States werd berekend dat Selena's (reclame)inkomsten, die een rechtstreeks gevolg zijn van haar aantal volgers op het web, goed waren voor 85% van haar zakencijfer dit jaar. Elk fotootje dat ze post levert haar een klein fortuin op. Dat zingen en acteren is dus eigenlijk een soort van hobby geworden...