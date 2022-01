Selah Sue zingt in nieuwe single ‘Pills’ over haar relatie met antidepressiva

Als we naar de single ‘Pills’ luisteren, komen we onder meer te weten dat Selah Sue op 16-jarige leeftijd antidepressiva voorgeschreven kreeg. Verder heeft ze het tijdens de song over haar ervaringen met dit soort geneesmiddelen. In het nummer komen ook zowel de positieve als de negatieve bijwerkingen ervan aan bod. Het is wel niet de eerste keer dat er een Belgische artiest openlijk zingt over mentale gezondheid. Stromae stelde midden januari nog zijn nieuwe single ‘L’enfer’ voor, een nummer dat gaat over eenzaamheid en zelfmoordgedachten.

Mentale gezondheid

Ook Selah Sue zelf was in het verleden al erg open over haar mentale gezondheid. Sanne Putseys, zoals de zangeres in het gewone leven heet, vertelde jaren geleden al over haar relatie met antidepressiva. Toen ze zwanger wilde worden, mocht ze deze medicatie namelijk niet langer gebruiken. “Voor de tweede keer probeerde ik mijn antidepressiva te verminderen, zodat ik goed voorbereid en ‘schoon’ zou zijn voor toekomstige zwangerschappen. Vier maanden later was de donkerte er opnieuw. Déjà vu met twee jaar geleden. Het leven werd weer onmogelijk”, schreef ze destijds op Facebook.

(Lees verder onder de video.)

Op donderdag stelde Selah Sue haar nieuwe single ook voor op enkele radiozenders van de openbare omroep. Daarnaast vertelde ze ook wat meer over haar derde studioalbum ‘Persona’ en over haar gebruik van antidepressiva. Na meer dan 14 jaar antidepressiva slikken, kreeg de zangeres tijdens de lockdown last van bijwerkingen. “Ik voelde voor het eerst dat de negatieve bijwerkingen mij echt in de weg begonnen te zitten. Ik voelde dat ik tegengehouden werd op creatief niveau en in mijn persoonlijke groei”, klonk het deze ochtend op StuBru. Op dit moment slikt Selah Sue bovendien geen antidepressiva meer. “Het is super spannend en ook wel confronterend. Want bepaalde eigenschappen die ik ook wel toeschreef aan mijn persoonlijkheid, zoals een beetje lazy zijn, dat was niet mijn persoonlijkheid, maar die medicatie, want ik voel nu dat ik veel meer drive heb dan ik dacht.”

‘Persona’, het nieuwe album van Selah Sue, komt uit op 25 maart. Op 27 april stelt Selah Sue de plaat voor in de AB in Brussel. Daarnaast heeft de zangeres nog een optreden in Parijs en eentje in Utrecht op de planning staan.

