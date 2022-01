Selah Sue laat antidepressiva achterwege en start therapie met psychedelische truffels

Sinds oktober 2021 besloot de zangers, die in het echt door het leven gaat als Sanne Putseys, te stoppen met antidepressiva. “Ik werkte aan een nieuw album waarvoor ik de verschillende persoonlijkheden in mezelf aan het woord wilde laten”, vertelt ze in Het Nieuwsblad. “Maar iets in mezelf hield me tegen. De bijwerkingen van de antidepressiva begonnen me in de weg te zitten. Ik voelde me creatief afgevlakt en als mens geblokkeerd. En ik besefte hoe snel ik verveeld raakte, hoe lui ik soms was, en ik vroeg me af: Ben ik die persoon wel echt?”