Sekswerker Sigrid getuigt openlijk over haar job als luxe-escort: “Al heel wat bekende acteurs en politici tussen mijn lakens gehad”

Celebrities Tienerzoon van Sinead O'Connor overleden: “Mijn mooie zoon heeft besloten om zijn aardse strijd te beëindigen”

Verschrikkelijk nieuws voor Sinead O’Connor (55). Shane, de zeventienjarige zoon van de Ierse zangeres, is uit het leven gestapt. De jongen werd sinds donderdag vermist in het Tallaght-gebied in Ierland. “Moge hij rusten in vrede en moge niemand zijn voorbeeld volgen. Mijn baby. Ik hou zoveel van je”, schrijft de zangeres op Twitter.

8 januari