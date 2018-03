Seksvideo van Cardi B online? TC

28 maart 2018

14u20 1 Showbizz Amerikaanse media meldden dat er mogelijk een seksvideo van hiphopster Cardi B online staat. Daarop zou te zien zijn hoe ze van bil gaat met haar vriend, rapper Offset van het hiphopcollectief Migos. Maar sommigen menen dat één en ander ook een promostunt kan zijn voor de release van haar debuutalbum. Dat heet toevallig (?) 'Invasion of Privacy'.

Het nieuws over de vermeende seksvideo kwam een dag nadat Cardi B de titel en releasedatum (6 april) van haar debuutplaat had bekendgemaakt. En het is bekend dat de zangeres niet vies is van een stunt meer of minder. Eerder postte ze ook al naaktfilmpjes naar aanleiding van de release van haar single 'Bodak Yellow'. Overigens valt er wel meer naakt van Cardi B te bewonderen op het internet. Dat krijg je immers als je een verleden als stripteasedanseres hebt.

Wie is Cardi B?

Voor diegenen die de zangeres niet kennen. Cardi B, die haar carrière dus ooit in een stripclub begon, geldt als het nieuwste vrouwelijke hiphopfenomeen. Ze is vooral bekend van haar samenwerkingen met andere artiesten. Zo zong ze al samen met Shaggy (bij de remix van 'Boom Boom'), Bruno Mars (remix van 'Finesse'), Nicki Minaj en Migos ('Motor Sport') en G-Eazy en A$AP Rocky ('No Limit'). In de States is ze ook bekend van een reeks tv-shows over rapmuziek en de hiphop-scene.