Seksuolotte voelt BV's aan de tand over seksuele ervaringen: "Het trio blijft populair, maar bdsm wint aan populariteit"

09 juli 2020

16u00

Bron: TV FAMILIE 4 Showbizz Lotte Vanwezemael (27), ook bekend als Seksuolotte, zorgt voor een extra zwoele zomer. Op MNM presenteert ze ‘Summer Love’ én er is ‘Lotte Gaat Diep’. In deze podcast voelt ze BV’s aan de tand over liefde, seks, relaties en vriendschap. In weekblad TV Familie vertelt ze hoe dat allemaal in zijn werk ging.

“Sommigen BV’s zijn moeilijk te overhalen om te antwoorden op mijn pikante vragen, ja. Maar met de juiste overtuigingskracht hebben we toch leuke namen kunnen strikken, zoals Laura Tesoro en Gers Pardoel”, vertelt Vanwezemael. “De gesprekken zijn vaak herkenbaar, en ook weleens grappig. Zo vertelt Imke Courtois over die keer toen een jongen plots zijn broek naar beneden trok, waarna zij het op een lopen zette.”

Wat doe je als een BV te veel op de oppervlakte blijft over zijn/haar seksleven?

Mensen voelen zich blijkbaar nogal snel op hun gemak bij mij. Ik ben ook psychologe, dus ik heb mensenkennis. Maar als mensen rond de pot draaien, stel ik gerichte vragen. En eenmaal de microfoon uit staat, babbel ik vaak nog over mijn eigen liefdesleven.

Wat zijn de meest voorkomende seksuele fantasieën?

Goh... Het trio blijft populair, hé. En opvallend is dat zowel heteromannen als heterovrouwen een vrouw verkiezen als extra bedpartner. En bdsm, of het invullen van een dominante of onderdanige rol, wint aan populariteit. Ook seks op niet-conventionele plekken - meestal in het openbaar - blijft een veelvoorkomende fantasie.

Klopt het dat door de MeToo-beweging een nieuwe preutsheid is ontstaan?

Preutsheid is niet het juiste woord. Er is meer waakzaamheid, dat wel. Het is goed dat grensoverschrijdend gedrag onder de aandacht komt, maar het mag niet uitgemolken worden. Want dan gaat de boodschap misschien verloren. Weet je, de jongste tijd merk ik precies een toegenomen onverdraagzaamheid tegenover holebi’s en transgenders. Maar misschien wordt daar nu gewoon meer aandacht aan besteed.

Heeft de coronacrisis een invloed gehad op jouw liefdesleven?

Door Covid-19 was ik ’s avonds vaker thuis. Ja, die lockdown-light was positief, want mijn lief en ik hebben daardoor veel qualitytime met elkaar gehad.

Jullie hebben niet van de gelegenheid gebruik gemaakt om eventueel aan een eerste kindje te beginnen?

Nee, want ik heb het momenteel te druk voor een kind. Ik heb bovendien pas een spiraaltje laten plaatsen, dus het zou te zot zijn om dat al te laten verwijderen. Nee, mijn carrière krijgt alle prioriteit. En mijn vriend heeft nog veel te veel hobby’s.

Met een bijnaam als Seksuolotte krijg jij wellicht veel pikante berichten, niet?

Oh, vunzige berichten en dickpics... Da’s dagelijkse kost. Meestal zet ik die dan online. Maar wat ik ook doe, het stopt niet. Het is niet omdat ik bekend ben én seksuologe ben dat ik erop kick om ongevraagd kiekjes van penissen te ontvangen, hé. Integendeel! Als ik ook maar één iemand aanspoor om zoiets niet te pikken, is mijn missie geslaagd. Misschien breng ik ooit een boek uit met al die berichten en piemelfoto’s. Sommige gasten denken dus écht dat dit dé manier is om een vrouwenhart te veroveren.

Wat vindt jouw vriend van de degoutante berichten die jij krijgt?

Ik vind dat niet leuk, en mijn vriend nog veel minder. Als seksuologe werk ik ook met zedendelinquenten, dus ik kan bepaalde zaken relativeren. Maar mijn vriend wordt dan diep vanbinnen kwaad. Vooral omdat mannen respectloos zijn tegenover mij.

Tot slot: denk jij dat jouw job ooit kan ingepalmd worden door artificiële intelligentie?

Ik zie eerder een toekomst weggelegd voor intelligente seksspeeltjes. Misschien dat we in de toekomst een triootje hebben met een robot. (lacht)

