Seksuolotte krijgt nog steeds dagelijks dickpics: “Ik ga er ooit een expo mee maken” MVO

26 juli 2020

08u22

Bron: De Zondag 2 Showbizz Lotte Vanwezemael (27), ook wel bekend als Seksuolotte, krijgt nog dagelijks dickpicks toegestuurd: ongevraagde foto’s van mannelijke geslachtsdelen. Dat ondanks het feit dat ze er in het verleden al over klaagde op sociale media.

“Ik ben er al aan gewend”, zegt ze in De Zondag. “Het is eigenlijk dagelijkse kost. Sommige mannen denken écht dat je zo een vrouw kan versieren... Maar ik hou ze allemaal bij op mijn gsm, zodat ik er ooit nog iets mee kan doen. Er een expo rond maken, of een boek, ofzo.”

Niet de eerste keer

Dat Lotte gewend is geraakt aan dat soort gedrag is jammer, maar ze krijgt dan ook heel wat te verduren. Van “Ben je beter in seks omdat je een seksuologe bent?”, over “Draag jij strings?” tot “Wij zouden eens een bad moeten pakken samen, dan kunt ge mijne rug wassen”: het is maar een kleine greep uit de vele vulgaire berichten die seksuologe Lotte dagelijks te verwerken krijgt via sociale media. Vanwezemael laat zich evenwel niet uit het lood slaan en staat sterk in haar schoenen. Via Instagram liet ze blijken dat ze de stortvloed aan ongepaste commentaren en vragen beu is, waarna ze het heft in eigen handen nam en haar grofgebekte volgers van repliek diende.

“Ik heb vooral zin in chicken nuggets”, reageerde ze laconiek op de vraag of ze na de lockdown nood had aan ‘een goede beurt’. Ook een afkeurende reactie over haar lichaam veegde ze meteen van tafel met “Een dikke lijn is ook een lijn”. En op de man die Lotte wil verleiden tot het nemen van een gezamenlijk bad repliceert ze droog: “Sorry, mijn bad is te klein.”