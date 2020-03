Seksuolotte krijgt eigen videoreeks over seks en relaties SDE

09 maart 2020

17u30 0 Showbizz Tijdens de Week van de Lentekriebels, van 9 tot 13 maart, lanceert MNM in samenwerking met Sensoa een nieuwe videoreeks over seks en relaties. Seksuologe Lotte Vanwezemael (27) zal in de videoreeks, die ‘Doe ik het goed?’ heet, aan de slag gaan met enkele prangende thema’s.

“Jongeren blijven met vragen zitten over hun lichaam, relaties en seksualiteit”, zegt MNM-seksuologe Lotte Van Wezemael, die momenteel ook op VTM te zien is als expert in ‘Blind Getrouwd’. “Ik haal er heel veel energie en voldoening uit om jongeren te helpen met hun onzekerheden binnen deze thema’s. Ik merk dat ik hen goed kan bereiken via radio en andere kanalen, maar wat blijft er vooral hangen bij jongeren: interessante video’s. En als die ook nog eens over relaties en seks gaan: helemaal top! Ik hoop met de videoreeks nog meer jongeren te kunnen bereiken om zo op een veilige, comfortabele manier hun relaties en seksualiteit te ontdekken.”

“Met de Week van de Lentekriebels zetten we scholen aan om aandacht te besteden aan relationele en seksuele vorming”, aldus Boris Cruyssaert van Sensoa. “Maar minstens even belangrijk is dat jongeren ook via andere kanalen informatie over seks krijgen. Daarom verwelkomen we en werken we graag mee aan de nieuwe reeks van MNM-seksuologe Lotte Vanwezemael.”

In de vijf video’s uit de reeks gaat Lotte dieper in op verschillende thema’s waar jongeren mee worstelen: lichaam en onzekerheden, liefde en relaties, orgasmes, seks in de praktijk en seksperimenteren.

‘Doe ik het goed?’ vanaf maandag 9 maart op MNM.be en het YouTube-kanaal van MNM.