Seksuolotte krijgt eigen radioprogramma MVO

26 juni 2020

07u22

Bron: Nieuwsblad 1 Showbizz Seksuolotte krijgt vanaf 28 juni haar eigen radioprogramma, ‘Summerlove’ op MNM. Eerder was ze af en toe al te horen in het programma ‘Generation M’, op dezelfde zender. “Maar het zal minder vaak over seks gaan.”

Seksuologe Lotte Vanwezemael (27) wil het in ‘Summerlove’ hebben over liefde, lichaam, vriendschap en seks. “Niet evenveel seks als in ‘Generation M’, want dat is later op de avond. Nu kom ik zondag tussen 18u en 21u op de radio, dan zijn de kinderen nog wakker”, lacht ze in het Nieuwsblad. “En die willen niet per se iets horen over porno.” Wel zal het gaan over vakantieliefdes en de eerste vakantie met je lief.

Vanaf 29 juni verschijnt ook haar nieuwe podcast, ‘Lotte gaat diep’. Daarin praat ze met BV’s over liefde, relaties en seks.



