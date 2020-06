Seksuolotte is stortvloed aan vunzige berichten beu en zet volgers te kijk TDS

09 juni 2020

09u45

Bron: Instagram 6 Showbizz Seksuologe Lotte Vanwezemael (27), die bekend staat als ‘Seksuolotte’, heeft via Instagram gedeeld wat voor vunzige berichten en oneerbare voorstellen ze via de sociale media allemaal voorgeschoteld krijgt. Sinds Vanwezemael te zien was in ‘De Slimste Mens’ en opdook als experte in ‘Blind Getrouwd’ is ze geliefder dan ooit, en dat lokt bij sommigen van haar volgers klaarblijkelijk grofgebekte commentaren uit.

Van “Ben je beter in seks omdat je een seksuologe bent?”, over “Draag jij strings?” tot “Wij zouden eens een bad moeten pakken samen, dan kunt ge mijne rug wassen”: het is maar een kleine greep uit de vele vulgaire berichten die seksuologe Lotte dagelijks te verwerken krijgt via sociale media. Vanwezemael laat zich evenwel niet uit het lood slaan en staat sterk in haar schoenen. Via Instagram liet ze blijken dat ze de stortvloed aan ongepaste commentaren en vragen beu is, waarna ze het heft in eigen handen nam en haar grofgebekte volgers van repliek diende.

“Ik heb vooral zin in chicken nuggets”, reageerde ze laconiek op de vraag op ze na de lockdown nood had aan ‘een goede beurt’. Ook een afkeurende reactie over haar lichaam veegde ze meteen van tafel met “Een dikke lijn is ook een lijn”. En op de man die Lotte wil verleiden tot het nemen van een gezamenlijk bad repliceert ze droog: “Sorry, mijn bad is te klein.”

Niet de eerste keer

Het is lang niet de eerste keer dat een bekend gezicht via Instagram te maken krijgt met kwetsende, ongepaste of ronduit vulgaire berichten. Zo werd Lesley-Ann Poppe eerder het mikpunt van venijnige commentaren op Instagram, kreeg Julie Van den Steen heel wat naar het hoofd geslingerd en werd ook Amy, de dochter van Wesley Sonck, geraakt door de vele negatieve commentaren. Ook Zita, de dochter van Koen Wauters, en actrice Lize Feryn bleven eerder niet gespaard.

