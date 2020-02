Seksuolotte gaat nu ook zelf naar de psycholoog: “Ik word gedwongen om bij mezelf stil te staan” Redactie

18 februari 2020

09u00

Bron: De Morgen 0 Showbizz Lotte Vanwezemael kennen we intussen allemaal als Seksuolotte. Ze heeft niet alleen haar eigen podcast, maar is ook één van de nieuwe experts in ‘Blind Getrouwd’. Al die aandacht is echter niet altijd even makkelijk, zegt ze in een interview met De Morgen.

“Door alle mediadrukte en alles wat op mij afkomt, ben ik meer gaan nadenken over wie ik ben als persoon. Wie ben ik eigenlijk? Wie wil ik zijn? Wat is mijn identiteit?”, klinkt het. “Aangezien ik nu ook bij een psycholoog ga, word ik gedwongen om in de spiegel te kijken en bij mezelf stil te staan.”

Ze laat nog meer in haar hoofd kijken wanneer ze haar grootste fantasie uit de doeken doet. “Ik ben wel iemand die bezig is met grenzen opzoeken. Tot hoever kun je gaan? Misschien omdat dat ook tot mijn vakgebied behoort. Ik werk met zedendelinquenten. Ik heb stage gedaan in de psychiatrie, met geïnterneerden. De vraag die mij altijd geïntrigeerd heeft is: wat bezielt een mens die doodt? En waartoe ben ik zelf in staat?”

Nog maar 27 is ze, en toch heeft ze al een mooie carrière opgebouwd. Niet zonder slag of stoot, natuurlijk. “Ik ben heel gedreven, heb een groot doorzettingsvermogen en leg mijn lat altijd heel hoog. Ik wil altijd tot het uiterste gaan. Ik ben heel ambitieus, wat helpt in mijn carrière, maar het kan ook een grote valkuil zijn. Die gedrevenheid geeft me superveel energie. Soms denk ik wel: wow, doe een beetje kalmer aan, want ik ken mezelf: zelfzorg komt vaak op de laatste plaats.”