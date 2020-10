‘Seksuolotte’ dient klacht in tegen 50 mannen omwille van dickpics en seksuele berichten: “Ik heb overal screenshots van”

Showbizz Seksuolot­te is stortvloed aan vunzige berichten beu en zet volgers te kijk

9 juni Seksuologe Lotte Vanwezemael (27), die bekend staat als ‘Seksuolotte’, heeft via Instagram gedeeld wat voor vunzige berichten en oneerbare voorstellen ze via de sociale media allemaal voorgeschoteld krijgt. Sinds Vanwezemael te zien was in ‘De Slimste Mens’ en opdook als experte in ‘Blind Getrouwd’ is ze geliefder dan ooit, en dat lokt bij sommigen van haar volgers klaarblijkelijk grofgebekte commentaren uit.