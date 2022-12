Seksuologe Sybille geeft inkijk in de interne keuken van ‘Blind Getrouwd’: “Elk jaar haakten goede kandidaten op het laatste moment af”

ShowbitsVTM is volop op zoek naar nieuwe deelnemers voor het achtste seizoen van ‘Blind Getrouwd’. Hoe groter de vijver, hoe beter de experts de koppels kunnen matchen. Psychologische testen, gesprekken, de selectie is zwaar en elk seizoen haken interessante kandidaten in laatste instantie nog af. Desna praat daarover met seksuologe Sybille Vanweehaeghe, zij was experte in de eerste vier seizoenen. Hoe ziet zij het programma evolueren? Bekijk het in een nieuwe Showbits.