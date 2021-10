Seksuologe Lotte Vanwezemael na zeven jaar weer vrijgezel

Showbizz BV’s klappen uit de biecht bij Seksuolot­te: “Mijn lief moet presteren, het liefst wil ik élke dag van kittekato doen”

20 augustus Lotte Vanwezemael (27), ook bekend als Seksuolotte, zorgt voor een extra zwoele zomer. Op MNM presenteert ze ‘Summer Love’ én er is ‘Lotte Gaat Diep’: in deze podcast voelt ze BV’s aan de tand over liefde, seks, relaties en vriendschap. Wij verzamelden de meest spraakmakende onthullingen van onder meer Miss België 2020 Celine Van Ouytsel (24), Jamie-Lee Six (23), Ian Thomas (24) en aftredend K3'tje Klaasje Meijer (26). “Nadat ik voor het eerst seks had, dacht ik ‘Is dit het nu?’.”