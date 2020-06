Seksuologe Kaat Bollen in beroep tegen klacht wegens 'te sexy gekleed' JOBG

27 juni 2020

00u00 4 Showbizz Seksuologe Kaat Bollen (34) is in beroep gegaan tegen de waarschuwing die de psychologencommissie haar midden maart gegeven heeft. Ze kreeg die omdat ze "de geloofwaardigheid en waardigheid van het beroep naar beneden haalt". Dat was een klacht van een collega-psycholoog, omdat Bollen af en toe foto's post op sociale media waarin ze een stukje huid laat zien.



Ze riskeert nu wel een zwaardere straf op te lopen dan een waarschuwing - mogelijk volgt in beroep een schorsing. "Het is een risico, maar de klacht is oneerlijk, dus ik wilde dit doen. Voor alle vrouwen", zegt ze. "Hoe we eruitzien of onszelf kleden, staat los van ons kunnen en los van de deontologie. Als de klacht over een man ging, dan zou er ongetwijfeld niks mee gedaan zijn." Op een uitspraak is het wachten tot september. Wie de klacht tegen haar indiende, weet Bollen niet.