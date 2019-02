Sekspoppen en -robots? Bruno Vanden Broecke is duidelijk géén fan TK

19 februari 2019

07u53 0 Showbizz In de seizoensopener van ‘Van Gils & Gasten’ gisterenavond kwam seksuologe Chloé De Bie vertellen dat seksrobots aan een heuse (r)evolutie bezig zijn: ze worden steeds menselijker en persoonlijker. Dat zorgt voor controverse en roept heel wat ethische vragen op. Bruno Vanden Broecke is alvast geen fan: “Ik geef daar van over!”

De acteur kwam dan weer samen met Matteo Simoni en Ruth Beeckmans vertellen over hun bioscoopfilm ‘Trio’, die ze in eigen beheer uitbrachten. Iets waar ze in het begin blijkbaar niet zo goed over hadden nagedacht.

En ten slotte kwam ook de Schotse singer-songwriter Lewis Capaldi langs met zijn betoverende stem. Hij bracht ‘Someone You Loved’ live in de studio.