“Seks, drugs & rock-’n-roll? We waren nog kinderen”: zo gaat het 25 jaar na ‘MMMBop’ nog met de broertjes Hanson



MUZIEKWie jong was in de jaren negentig kon niet om Hanson heen: drie schattige broertjes die samen een wereldhit scoorden. Hun ‘MMMBop’ werd luidkeels meegezongen en klinkt ook 25 jaar na datum nog steeds even fris. Nu Isaac, Taylor en Zac donderdagavond nog eens het beste van zichzelf geven in de Ancienne Belgique in Brussel, kijken we hoe het hen de afgelopen jaren vergaan is. Verloren ze zichzelf in seks, drugs en rock-'n-roll? En wat weten we over hun privéleven? “We complimenteren elkaar, maar dat wil niet zeggen dat we geen problemen hebben.”