Seka uit ‘The Sky is the Limit’ brengt boek uit over zoektocht naar geluk in België BDB

11 maart 2020

07u43

Bron: NB 0 Showbizz Zakenvrouw Seka Dobric (53) vertelde in het VIER-programma ‘The Sky is the Limit’ al uitgebreid over haar moeilijke jeugd. In haar boek ‘Vlucht naar mijn droom’ doet ze het volledige en soms moeilijke verhaal over haar zoektocht naar geluk uit de doeken.

Seka groeide in armoede op in het toenmalige Joegoslavië. Op haar 21ste kwam ze naar België om een beter leven te vinden. In ‘The Sky is the Limit’ deed ze haar levensverhaal al uit de doeken, maar volgens de zakenvrouw is daarmee niet alles verteld.

In haar boek ‘Vlucht naar mijn droom’, dat op 20 maart verschijnt, vertelt ze openhartig over haar zoektocht naar geluk. Dat verhaal kent sowieso een happy end. Seka is intussen al jaren getrouwd met ondernemer Christian Lemable (52). Samen runnen ze DL Group, een bedrijf gespecialiseerd in gevelrenovatie met spuitkurk.