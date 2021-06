Seizoensfinale van ‘Thuis’ belooft spannend te worden: kan Jacques gestopt worden en verliest Christine nog een kindje?

Film Big, Aiden, Anthony, Stanford... Bijna hele cast keert terug voor ‘Sex and the Ci­ty’-re­boot

10:21 Nog eens vier acteurs die in serie ‘Sex and the City’ te zien waren, hebben ook getekend voor een rol in de reboot ‘And Just Like That’. Willie Garson, David Eigenberg, Evan Handler en Mario Cantone pakken hun rollen weer op in de nieuwe show.