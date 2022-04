‘Seinfeld’-actrice Liz Sheridan (93) overleden

Sheridan was van 1990 tot en met 1998 te zien in het populaire ‘Seinfeld’, waar ze Helen speelde, de moeder van hoofdpersonage Jerry. Haar personage was de enige persoon die niet vast in de serie zat, maar wel in alle seizoenen te zien was. Sheridan speelde ook in verscheidene Broadway-musicals en in onder meer de serie ‘Life with Louie’. Ze had een tijd een relatie met de in 1955 overleden acteur James Dean. Daarover schreef ze een boek: ‘Dizzy and Jimmy: My Life with James Dean - A Love Story’.